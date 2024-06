Massimiliano Ricci è il nuovo Direttore Generale di Unindustria. La nomina è stata proposta dal Presidente Angelo Camilli ed approvata all’unanimità dal Consiglio Generale. Subentra a Maurizio Tarquini.

Massimiliano Ricci, nato a Roma nel 1971, ingegnere per l’Ambiente ed il Territorio, dal 2017 è in Unindustria ricoprendo la carica di Direttore della territoriale di Frosinone. A gennaio 2021 diventa Direttore Attività e Progetti per l’Impresa di Unindustria, per poi nel 2022 assumere l’incarico di Vicedirettore generale dell’Associazione.

Massimiliano Ricci, che vanta una lunga esperienza nell’ambito dei rapporti associativi, ha diretto enti e strutture, pubblici e privati, per lo sviluppo economico e l’innovazione tecnologica. Dal 2003 al 2011 è stato Direttore Generale del Pa.L.Mer. – Parco Scientifico e Tecnologico del Lazio Meridionale. Dal 2013 al 2017 è stato Direttore del Consorzio per lo Sviluppo Industriale Frosinone (ASI). È componente di varie Commissioni e Comitati, relatore in convegni e seminari e autore di diverse pubblicazioni.