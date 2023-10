In occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, il 10 e l’11 ottobre, la Asl di Rieti, attraverso il Dipartimento di Tutela e Promozione della Salute Mentale, in collaborazione con il Dipartimento di Salute Mentale della Asl Roma 1, ha organizzato la prima edizione di “In-Mente”, un evento volto a sostenere la lotta allo stigma verso il disagio e la malattia mentale e sensibilizzare tutti i cittadini sull’importanza della salute mentale.

Nel corso della due giorni si alterneranno, in diversi luoghi del centro cittadino, momenti didattico/formativi e ludico/esperienziali.

L’inaugurazione è in programma il 10 ottobre a partire dalle ore 10 presso la sala Consiliare del Comune di Rieti in piazza V. Emanuele II. Saranno presenti il Commissario Straordinario della Asl di Rieti Mauro Maccari, il Direttore Sanitario aziendale Angelo Barbato, il Direttore Amministrativo Anna Petti, il Sindaco di Rieti Daniele Sinibaldi, il Prorettore Sapienza Università di Roma Antonio Angeloni, il Direttore del Dipartimento Salute Mentale aziendale Simone De Persis e il Direttore del Museo Laboratorio della Mente DSM Asl Roma 1 Pompeo Martelli.

Il programma prevede numerosi eventi, a cominciare dall’inaugurazione e dalla presentazione del progetto “Portatori sani di diversità” che si svolgeranno presso la sala consiliare del Comune di Rieti. Presso l’Auditorium S. Scolastica in via Terenzio Varrone, si svolgeranno incontri dedicati ai ragazzi delle Scuole Superiori; presso il Mondadori Bookstore in via Roma sarà possibile incontrare giornalisti, scrittori e poeti; alla Galleria dello Spettro Artistico in via delle Stelle, sarà possibile visitare l’istallazione immersiva dal titolo “Del passato il futuro” a cura di Ubaldo Munzi (composizione visiva) e del musicista Danilo Santilli (composizione sonora e plantofono). Ci sarà spazio anche per rappresentazioni teatrali a tema, presso il piccolo Teatro dei Condomini, in via S. Liberatore, proiezioni cinematografiche, presso la Multisala Moderno in via Cintia e passeggiate narrative presso il parco dell’ex ospedale psichiatrico in via del Terminillo (maggiori informazioni sul programma della due giorni sono disponibili sul sito aziendale www.asl.rieti.it e sulle pagine social: Facebook – Instagram- X – Linkedin – della Asl di Rieti.

Tutti gli eventi in programma

Incontro con l’autore Daniele Mencarelli: poeta e scrittore, noto al grande pubblico come autore del romanzo “Tutto chiede salvezza”, dal quale è stata tratta l’omonima fiction, presenterà il suo ultimo romanzo “Fame d’aria”. Il romanzo tratta del complesso rapporto tra padre e figlio, quest’ultimo autistico;

Incontro con Giorgio Boatti, autore di “Abbassa il cielo e scendi “. Il libro tratta del rapporto tra due fratelli, di cui uno dei due affetto da schizofrenia. Sullo sfondo la storia della psichiatria italiana e l’arrivo della Legge Basaglia;

Incontro con Pietro Barbetta, curatore del volume “La classe è morta” (Storia di un’evidenza negata) di Carla Cerati, con la prefazione di John Foot e la postfazione di Silvia Mazzucchelli. Una raccolta di scatti contenuti in Morire di classe (1969), volume a cura di Franco e Franca Basaglia ormai fuori commercio, che indagava la situazione dei manicomi nell’Italia di fine anni Sessanta;

“Del passato il futuro” installazione immersiva (stimoli visivi e sonori – riflessione sulla reciproca relazione tra esseri) presso Le Stelle, Galleria dello spettro artistico, a cura dell’Associazione Onlus Loco Motiva.

Passeggiata narrativa nel Parco dell’ex Ospedale Psichiatrico S. Francesco di Rieti: un evento dedicato alle scuole superiori, con proiezione di una selezione di cortometraggi a cura di “Lo Spiraglio Film Festival della Salute Mentale”;

Sono previste infine rappresentazioni teatrali:

“Una ragazzina” di e con Sara Tombelli e “I quaderni di Lia Traverso” di e con Carlotta Pirano, entrambi presso il Teatro dei Condomini a Rieti.

In Sabina, presso il teatro S. Michele Arcangelo di Montopoli, si terrà invece “Gran Casinò”, a cura della compagnia teatrale Itineraria, spettacolo sul tema del gioco d’azzardo patologico.

Tutti gli eventi sono gratuiti.