La segretaria Pd Elly Schlein ed il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte si sono abbracciati e poi si sono messi in disparte sul palco a parlare a lungo. Lo hanno fatto nella manifestazione di questa mattina a Firenze, nata dopo l’aggressione agli studenti del liceo Michelangiolo.

La piazza fiorentina ha accolto la nuova segretaria con applausi, incitamenti, selfie e intonando "Bella ciao". I temi trattati sono la scuola, la sanità pubblica, la difesa della Costituzione. Conte e Schlein, quindi, lavoreranno insieme, anche se alcuni nodi restano, come quello sull'invio di armi in Ucraina: per il M5S resta il no fermo, mentre Schlein ha ribadito che "il pieno supporto" del Pd al popolo ucraino "non è mai stato in discussione". Anche se è tornata a ricordare che "la sinistra deve continuare a perseguire un mondo di pace, un futuro di pace, e deve chiedere all'Ue un protagonismo diplomatico". Nel corteo di questa mattina c'erano anche Nicola Fratoianni di Sinistra italiana, Angelo Bonelli dei Verdi, Roberto Speranza e Arturo Scotto di Articolo Uno. Presenti anche il segretario della Cgil, Maurizio Landini ed i vertici del terzo polo. Per Iv ha sfilato una delegazione con l'europarlamentare Dario Danti e l'ex ministra Teresa Bellanova. Schlein ha detto: "Sono molto felice che ci sia qui una grande delegazione del Pd, che ci sia il M5s, che ci siano altre forze civiche e della sinistra ecologista. Credo che sia un bel segnale. Su alcune battaglie fondamentali, come abbiamo sempre detto, noi dobbiamo lavorare insieme". "Se ci troviamo qui con la segretaria del Pd – ha detto Conte – vuol dire che su partite concrete noi ci siamo. Se col nuovo vertice del Pd questo dialogo rafforzerà questo orizzonte ben venga per tutta l'Italia. Il problema non è il primato e le leadership della sinistra".