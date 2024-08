Un vasto incendio ha colpito la collina di Monte Mario a Roma, probabilmente iniziato in un accampamento di senzatetto. Le fiamme, alimentate dalle alte temperature e dal vento caldo, si sono rapidamente propagate al sottobosco e agli alberi, minacciando edifici e strutture circostanti.

Sei palazzine sono state evacuate, costringendo circa 40 persone a lasciare le loro abitazioni, incluso l’edificio dell’ex Osservatorio Astronomico. Anche la sede Rai di via Teulada è stata sgomberata, causando il panico e la sospensione delle trasmissioni in diretta. La conduttrice di “Estate in diretta” su Rai1, Nunzia De Girolamo, ha documentato l’evacuazione sui social media.

Dieci squadre dei vigili del fuoco, supportate da due autobotti, due elicotteri e la protezione civile regionale, sono intervenute per domare le fiamme, contrastando anche il vento che cambiava direzione al rogo. Il prefetto Lamberto Giannini e il sindaco Roberto Gualtieri si sono recati sul posto per coordinare gli sforzi e monitorare la situazione.

Il sindaco Gualtieri, dopo una ricognizione aerea, ha indicato come possibile causa dell’incendio un accampamento abusivo, ma le indagini sono ancora in corso e non si esclude nessuna ipotesi, compresa quella dolosa. Le prime segnalazioni sono arrivate da via Romeo Romei, vicino all’accampamento.

Il problema degli insediamenti abusivi è stato sollevato da Forza Italia, sottolineando il legame tra roghi e degrado urbano. Il sindaco Gualtieri ha riconosciuto la difficoltà di affrontare l’emergenza abitativa che porta molte persone a vivere in condizioni precarie.

Le operazioni di spegnimento continueranno per tutta la notte, ma la situazione è ora sotto controllo. Rimane da valutare il danno ecologico in un’area di parco naturale, mentre per ora non ci sono rischi per la salute pubblica.