Una tragica morte si è verificata a causa di un incendio scoppiato in un appartamento nel quartiere di Poggi Sant’Anna a Trieste. Una donna di circa 50 anni ha perso la vita, mentre suo figlio è stato ricoverato in ospedale. Il personale infermieristico della Struttura Operativa Regionale per l’Emergenza Sanitaria ha inviato immediatamente ambulanze e veicoli medici sul posto e ha allertato la Polizia di Stato e i vigili del fuoco. Al momento, sono disponibili solo poche informazioni in merito all’incendio, ma le autorità stanno indagando per determinare le cause dell’incidente. Si tratta di una situazione tragica che ha causato la perdita di una vita e il ricovero di un ragazzo, e ora le autorità si impegnano a fare luce su quanto accaduto.