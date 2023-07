Incendio mortale in una residenza per anziani a Milano: sei persone sono morte e altre 81 sono state portate negli ospedali della città e dell’hinterland. L’incendio è divampato la scorsa notte intorno all’1:20 nella Casa dei Coniugi, situata in via dei Cinquecento. Due delle vittime sono decedute a causa delle fiamme, mentre le altre quattro sono state vittime di intossicazione da fumo.

Il fuoco è partito dal primo piano e si è propagato al secondo piano, coinvolgendo l’intera struttura che ospitava 167 persone. Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha visitato il luogo dell’incidente definendo il bilancio delle vittime come “pesantissimo” e ha espresso la speranza che non ci siano ulteriori decessi tra le persone attualmente in condizioni critiche negli ospedali.

La Procura di Milano ha aperto un’indagine per omicidio colposo plurimo. Secondo i Vigili del Fuoco, altri tre anziani sono in gravi condizioni, mentre altri 40 sono stati soccorsi per sintomi di intossicazione, ma non sono in pericolo di vita. Una parte della struttura è inagibile e alcuni ospiti sono stati trasferiti in un’ala adiacente.

Il procuratore capo di Milano, Marcello Viola, ha affermato che ci vorrà del tempo per determinare le cause dell’incendio e ha precisato che al momento non ci sono elementi che suggeriscano un dolo. La residenza per anziani Casa dei Coniugi è di proprietà del Comune di Milano ed è gestita dalla cooperativa Proges, che controlla 300 strutture in 11 regioni italiane. È destinata ad accogliere anziani non autosufficienti che non necessitano di cure ospedaliere, ed è composta da 12 nuclei, di cui due dedicati ai malati di Alzheimer.

Sarà fondamentale ricollocare rapidamente le persone coinvolte in altre strutture gestite dalla stessa cooperativa, poiché molte di loro dipendono completamente dall’assistenza. Le indagini proseguiranno per determinare le circostanze esatte dell’incendio e le eventuali responsabilità.