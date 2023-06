Incidente mortale a Roma: Indagati per omicidio stradale i quattro occupanti di un Suv Lamborghini coinvolto in un tragico incidente a Casal Palocco. La vittima è un bambino di cinque anni, mentre la madre e la sorellina sono rimaste ferite. I pubblici ministeri stanno esaminando anche la posizione degli altri passeggeri dell’auto, poiché potrebbe essere contestato loro il concorso nel caso in cui si accerti che stavano girando un video per una challenge online, incoraggiando il giovane conducente. L’incidente è avvenuto quando la city car si è scontrata frontalmente con il Suv Lamborghini, preso a noleggio da due giorni, guidato dal ventenne insieme ad altre tre persone. Non ci sono segni di frenata sulla strada, e un filmato trovato online sembra confermare l’ipotesi della challenge. Il bambino è deceduto sul posto nonostante i tentativi di rianimazione, mentre la madre e la sorellina sono state trasportate in ospedale in condizioni gravi ma non vitali. Le auto coinvolte sono state sequestrate e le autorità stanno indagando sulla velocità dei veicoli e sulle condizioni della strada al momento dell’incidente. L’esame dell’alcol sul conducente del Suv è risultato negativo.