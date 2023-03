Sei persone sono morte in un terribile incidente stradale sulla strada provinciale che collega San Vito lo Capo e Custonaci, in provincia di Trapani, avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri. La tragedia è stata causata dallo scontro frontale tra un’Alfa 156 guidata da Vincenzo Cipponeri, 44 anni, e un Fiat Doblò su cui viaggiavano due famiglie di Carini, nel palermitano: Matteo Cataldo, di 70 anni, la moglie Maria Grazia Ficarra, di 67 anni, il figlio Danilo Cataldo, di 44 anni, e un’altra coppia, Matteo Schiera, di 72 anni, e la moglie Anna Rosa Romancino, di 69 anni, cugini dei coniugi Cataldo. La prima vittima era il conducente dell’Alfa 156, Vincenzo Cipponeri, morto sul colpo. Resta ricoverata in rianimazione, in gravissime condizioni, Maria Pia Giambona, di 34 anni. Lo ha precisato la direzione dell’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani, dopo che si era diffusa la notizia del decesso della donna. Le autorità competenti, tra cui i carabinieri e gli agenti della Polstrada, hanno svolto i rilievi del caso per accertare le cause dell’incidente, che sembrerebbero essere legate all’alta velocità. La Procura di Trapani ha aperto un’inchiesta delegando le indagini ai carabinieri di Alcamo e Custonaci, e ha disposto l’autopsia sui conducenti dei due veicoli coinvolti.

La zona dove si è verificata la tragedia è molto frequentata, soprattutto nei week end e in presenza di belle giornate, da turisti e gitanti che si recano a San Vito lo Capo per ammirare il mare cristallino e la spiaggia. Proprio per questo motivo, la strada provinciale 16 è molto trafficata. La situazione è ulteriormente aggravata dalla presenza di automobilisti che non rispettano le regole del codice della strada, come sembra essere accaduto in questo caso.

L’incidente in Sicilia è il più grave di molti altri avvenuti anche in questo fine settimana sulle strade italiane. In altre zone del paese, quattro auto, con a bordo dodici persone, sono state coinvolte in uno scontro questa mattina sull’autostrada A8 Milano-Varese, tra Legnano e il bivio con l’A9, causando la morte di una persona e il ferimento di altre quattro, una delle quali in condizioni particolarmente gravi. Tre persone hanno perso la vita in incidenti stradali mentre erano alla guida delle loro moto.

La situazione sulla strada italiana sembra essere preoccupante, ed è necessario che le autorità competenti adottino misure efficaci per prevenire ulteriori tragedie.