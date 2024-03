di WANDA CHERUBINI-

VITERBO- Questa mattina, presso le ex Terme INPS, si è tenuto un importante incontro presieduto dalla sindaca Chiara Frontini, con la partecipazione degli assessori comunali Floris e Angiani, della consigliera De Alexandris, di Franco Marinelli di Solidarietà cittadina, del geologo Pagano e dei referenti della Regione Lazio, attività estrattive, rappresentati dal funzionario Luca Tarquini e Fabrizio Mierelli. L’obiettivo dell’incontro era fare il punto della situazione riguardo alla struttura termale, che da oltre 40 anni versa in condizioni di abbandono e degrado.

Il funzionario Tarquini ha ribadito il finanziamento della Regione e del Comune per lo studio di fattibilità, presentato dalla Federterme, sottolineando la necessità di coinvolgere gli assessorati competenti per lo sviluppo del progetto. Ha evidenziato problematiche urbanistiche che richiedono chiarimenti tra le autorità regionali e comunali, auspicando un coinvolgimento bipartisan per garantire il successo del progetto.

Tarquini ha espresso la volontà di definire il percorso da intraprendere una volta presentato lo studio di fattibilità, indicando la disponibilità del Comune a prendersi carico della struttura. Ha invitato la sindaca a organizzare un incontro formale con gli assessorati competenti per chiarire la situazione urbanistica e confermare l’impegno nel portare avanti il progetto o modificarlo.

È stato sollevato anche il problema delle Terme dei Papi, con un ricorso in corso. Tarquini ha evidenziato il limite di portata indicato nella concessione, ribadendo l’inutilità di richiedere quantità superiori. L’obiettivo rimane quello di garantire un incontro tra gli assessorati competenti per far proseguire la convenzione firmata nel 2020 e portare avanti il progetto di Federterme nel più breve tempo possibile.