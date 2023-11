Oggi si è svolto un tavolo di discussione presso il ministero delle Imprese e del Made in Italy riguardante il trasporto aereo in Italia. Il ministro Adolfo Urso e il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Galeazzo Bignami, hanno incontrato rappresentanti delle associazioni del settore e delle compagnie aeree operanti nel paese per affrontare questioni relative all’accessibilità del servizio per gli utenti e alla competitività del settore.

Recentemente, le associazioni dei consumatori hanno denunciato aumenti significativi nei prezzi dei voli di Natale per le isole, registrando punte del 78% rispetto all’inizio di novembre, come evidenziato da un’analisi del Codacos. Partecipano all’incontro rappresentanti di compagnie aeree come Ita Airways, Ryanair, Malta Air, Aeroitalia, Easyjet, Wizz Air, Neos, Sky Alps e Volotea, insieme a rappresentanti di varie associazioni del settore. Tra le autorità presenti vi sono quelle di regolamentazione dei trasporti, il Garante della concorrenza e del mercato, ENAC ed ENAV, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, RFI-Rete Ferroviaria Italiana, Conftrasporto e Federtrasporto. L’incontro mira a continuare il confronto su questioni cruciali per il trasporto aereo in Italia.