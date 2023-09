Il Ministro dell’Interno italiano, Matteo Piantedosi, ha tenuto un incontro bilaterale a Palermo con i suoi omologhi tunisino e libico, Kamel Fekih ed Emad Trabelsi. Durante l’incontro con il Ministro tunisino, Piantedosi ha espresso apprezzamento per l’intensificazione delle azioni della Tunisia nella prevenzione delle partenze e per le operazioni di polizia che hanno portato all’arresto di 124 trafficanti. Inoltre, ha evidenziato la volontà dell’Italia di attivare il Consiglio Giustizia e Affari Interni per un piano europeo in merito ai rimpatri volontari assistiti dalla Tunisia verso i Paesi di origine dei migranti.

Nell’incontro con il Ministro libico, Piantedosi ha sottolineato la necessità di aumentare i finanziamenti per i progetti di rimpatri volontari assistiti a livello dell’Unione europea e di promuovere la reintegrazione economica dei migranti nei loro Paesi di origine. Questi incontri riflettono gli sforzi congiunti tra Italia, Tunisia e Libia per affrontare le sfide legate all’immigrazione e ai rimpatri, nonché per promuovere la cooperazione internazionale in questo settore.