La questione di una possibile risoluzione al conflitto in Ucraina non è stata discussa dai presidenti di Russia e Turchia, Vladimir Putin e Recep Tayyip Erdogan, durante il loro incontro oggi a Astana, secondo quanto ha riferito il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov. Erdogan ha valutato positivamente l’idea di Putin di un hub del gas in Turchia.

Lo fa sapere Peskov dopo l’incontro tra i due leader. Il colloquio è durato un’ora e mezza. “Mi auguro che grano e fertilizzanti russi saranno esportati attraverso Istanbul”, ha detto Erdogan durante l’incontro con l’omologo russo. Il presidente turco si è augurato che i prodotti russi possano così raggiungere i Paesi in via di sviluppo. “Siamo determinati a trasportare il grano e i fertilizzanti russi ai Paesi in via di sviluppo attraverso la Turchia- ha detto Erdogan- I passi che Turchia e Russia prenderanno in questa direzione disturberanno alcuni circoli ma nello stesso tempo renderanno felici i Paesi meno sviluppati”.