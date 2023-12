Il Capodanno si è trasformato in un incubo per chi aveva programmato di trascorrere le feste fuori Londra e per i numerosi turisti che si trovavano nella città, desiderosi di spostarsi via treno. Una violenta ondata di maltempo, caratterizzata da forti piogge, ha causato l’allagamento di due tunnel sotto il Tamigi, interrompendo tutti gli Eurostar in partenza e in arrivo nella capitale britannica.

Il servizio ferroviario che gestisce i treni da Londra a destinazioni come Parigi, Bruxelles e Amsterdam, ha cancellato tutti i 41 convogli, lasciando bloccati circa 30.000 passeggeri durante uno dei fine settimana più affollati dell’anno.

Eurostar ha comunicato sul suo sito web: “A causa di un problema di infrastruttura sulla linea ad alta velocità, siamo costretti ad annullare tutti i treni da e per Londra.” L’allagamento dei tunnel tra Saint Pancras, la stazione di partenza e arrivo, e Ebbsfleet, nel sud-est dell’Inghilterra, non ha mostrato segni di miglioramento, impedendo l’operatività dei servizi ferroviari.

La compagnia si è scusata per l’inconveniente e ha invitato i clienti a verificare i compensi a cui potrebbero avere diritto e a effettuare eventuali cambiamenti consultando il sito web. Un video pubblicato sui social della compagnia Southeastern mostra l’acqua che invade un tunnel adibito al passaggio dei treni ad alta velocità vicino alla stazione internazionale di Ebbsfleet, sommergendo completamente i binari.

Sebbene i tecnici abbiano lavorato intensamente per rimuovere l’acqua, di proporzioni “senza precedenti,” la ripresa dei servizi rimane incerta. Molti passeggeri, alcuni dei quali sono scoppiati in lacrime, sono stati colti dalla disperazione.

Il disagio si è esteso oltre le frontiere britanniche, con persone bloccate anche nelle stazioni all’estero. Le storie di frustrazione e incertezza emergono, come quella di una coppia australiana che aveva pianificato una tappa a Parigi per festeggiare il nuovo anno.

Questo incidente si verifica solo dieci giorni dopo gravi disagi causati da uno sciopero improvviso che ha colpito i servizi Eurostar, complicando ulteriormente i viaggi durante un periodo cruciale dell’anno. Il servizio meteorologico britannico ha emesso un’allerta per pioggia, neve e ghiaccio in diverse parti del Paese, aggravando ulteriormente la situazione.

Eurostar ha reso noto che oggi saranno operativi tutti i treni previsti dopo l’interruzione di ieri dei collegamenti per Londra provocata dall’allagamento di due tunnel nel sud dell’Inghilterra.