Un altro nome è stato aggiunto all’elenco degli indagati nell’ambito dell’inchiesta sulla presunta violenza sessuale riportata da una giovane donna di 22 anni a Milano. La denuncia è stata presentata a fine giugno e la ragazza sostiene di essersi risvegliata senza ricordare nulla nel letto di Leonardo Apache La Russa, figlio del presidente del Senato, dopo una notte trascorsa nel club Apophis. Ora è stato iscritto come indagato anche Tommy Gilardoni, un dj di 24 anni e amico del figlio di un politico di Fratelli d’Italia. La denunciante ha affermato di avere ricordi vaghi della notte a causa di essere stata drogata. Ha dichiarato che Leonardo le ha dato da bere e l’ha portata a casa sua senza che lei potesse prendere una decisione consapevole. Quando si è svegliata, lui ha ammesso di aver avuto rapporti sessuali con lei e l’amico senza il suo consenso. Gli investigatori hanno avuto difficoltà nell’identificare l’altro ragazzo presente, ma ora è stato identificato come un dj che lavora a Londra e si trova attualmente all’estero. Anche lui sarà accusato di violenza sessuale. Le indagini dovranno stabilire se la ragazza sia stata violentata in stato di incoscienza e se le violenze siano avvenute in fasi diverse. Nel frattempo, le autorità prevedono di effettuare operazioni tecniche per acquisire una copia forense del telefono sequestrato a Leonardo La Russa Jr. Saranno esaminate le prove digitali, compresi video, foto, messaggi e telefonate sui social media che potrebbero essere utili per l’inchiesta. Tuttavia, alcune comunicazioni potrebbero essere escluse dall’analisi in conformità con le garanzie costituzionali per i parlamentari.