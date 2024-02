L’esercito israeliano ha recentemente fatto una scoperta significativa nella lotta contro Hamas a Gaza City. È stato annunciato che un tunnel dell’intelligence di Hamas è stato individuato sotto un importante edificio dell’Unrwa nel quartiere di Rimal. Secondo il portavoce militare, il tunnel, lungo 700 metri e profondo 18 metri, era alimentato elettricamente dalle strutture dell’Unrwa. L’imbocco del tunnel è stato trovato vicino a una scuola dell’Unrwa, evidenziando il coinvolgimento di Hamas in aree civili. Questo tunnel, descritto come un centro dell’intelligence militare di Hamas con stanze per i suoi operatori, rivela la complessità delle operazioni clandestine del gruppo all’interno di strutture civili. La scoperta sottolinea l’importanza per Israele di monitorare e contrastare attivamente le attività di Hamas per garantire la sicurezza nella regione.