“Industrie di valore” è il claim del nuovo sito web di Federorafi, Federazione Nazionale Orafi Argentieri Gioiellieri Fabbricanti, progettato e ideato da Meneghini & Associati Inventia, agenzia di comunicazione integrata e cuore del gruppo Meneghini & Associati Talent Union.

“Industrie” a significare il valore del processo di produzione, strutturato, organizzato, e con un forte orientamento all’innovazione delle imprese orafe che ne fanno parte; “Valore” a sottolineare la forza delle materie prime utilizzate, come l’oro e le pietre preziose, trasformate e modellate con sapienti metodi di lavorazione in cui la creatività e l’abilità delle risorse umane impegnate consente la creazione di oggetti iconici, simboli di positività, personalità, in grado di esprimere emozioni, desideri, ricordi. Ingredienti inconfondibili e inimitabili di quel Made in Italy di cui il settore orafo argentifero italiano è protagonista.

È proprio dalla forza della materia che il nuovo sito di Federorafi trae la propria linfa creativa, che va oltre le tendenze temporali. La fluidità e l’immortalità dell’oro sono il leitmotiv che guida lo sviluppo del sito. La materia prima rigenerata, che scorre nelle sue diverse sessioni, si fonde con l’importanza dell’intervento dell’uomo sulla materia, che attraverso la rappresentazione in bianco e nero del disegno, modella idealmente tutti i prodotti nei quali l’oro si trasforma in gioielli. Non i gioielli non di un’azienda sola, ma idealmente i gioielli di tutte le aziende rappresentate.

Meneghini & Associati Inventia si è fatta interprete degli stimoli creativi della presidente Claudia Piaserico nell’ideare un concept fortemente identitario, usando gli stessi codici espressivi tipici di un’azienda: all’istituzionalità è stato dunque preferito un approccio più diretto, con un linguaggio immediato, ricorrendo visivamente anche a dei colori originali, volti a valorizzare il settore di riferimento.

L’esperienza di navigazione che ne risulta è attuale, funzionale alle sfide che il settore orafo dovrà affrontare nei prossimi anni, nell’ottica dell’innovazione e dell’internazionalizzazione. Si guarda anche e soprattutto alle esigenze future della professione con un’intera sezione sviluppata in collaborazione con l’agenzia per il lavoro Umana e dedicata alla ricerca di talenti. Un’altra sezione è riservata in via esclusiva agli associati per favorire l’incontro con nuovi partners, anche al fine di aprire un tavolo permanente di confronto tra brand e aziende manifatturiere. In evidenza le nuove progettualità sulle quali il Consiglio di Federorafi intende concentrare il proprio impegno: dalla sostenibilità, con la trasparenza e la tracciabilità dei prodotti, al rispetto della legalità a contrasto delle azioni che possono colpire il tessuto imprenditoriale.

Il settore orafo viene interpretato come una delle massime espressioni del Made in Italy proprio perché in grado di trasferire la propria creatività alla lavorazione del metallo prezioso. In ciò si identificano le oltre 500 aziende che aderiscono a Federorafi, con più di 6mila addetti concentrati nei distretti industriali di Vicenza, Arezzo, Valenza, Milano, Napoli e Torre del Greco.