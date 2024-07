La dr.ssa Carla Fontana, Direttrice dell’UOC Microbiologia, ha partecipato alla conferenza stampa di presentazione dell’intergruppo parlamentare sulle Infezioni Correlate all’Assistenza che si è tenuta presso il Senato della Repubblica.

Le Infezioni Correlate all’Assistenza sono infezioni dovute a batteri, funghi, virus o altri agenti patogeni meno comuni che vengono contratte appunto durante l’assistenza sanitaria, in qualsiasi contesto assistenziale come ospedali, ambulatori di chirurgia, centri di dialisi, lungodegenze, assistenza domiciliare, strutture residenziali territoriali. Le cause possono essere diverse, tra queste l’emergenza di ceppi batterici resistenti agli antibiotici dovuta soprattutto all’uso scorretto o eccessivo di questi farmaci.

“È stato un piacere e un onore partecipare a questa iniziativa in rappresentanza dello hashtag#Spallanzani e dell’Associazione Microbiologi Clinici Italiani. La costituzione dell’intergruppo parlamentare è importante dato che nasce con l’obiettivo di sensibilizzare sulla problematica delle Infezioni Correlate all’Assistenza, sostenere le infrastrutture e competenze per il monitoraggio e la sorveglianza delle infezioni, diffondere le best practice. Sarò ben lieta di mettere a disposizione dell’intergruppo parlamentare le mie competenze lavorando insieme per un comune obiettivo: contrastare le Infezioni Correlate all’Assistenza e l’Antimicrobico-resistenza, due sfide rilevanti per la sanità pubblica”.

Durante il suo intervento, la dr.ssa Fontana ha esposto il ruolo della ricerca e dell’innovazione tecnologica nella diagnosi, nella terapia e nella gestione delle infezioni correlate all’assistenza e dell’antimicrobico resistenza evidenziando l’importanza di disporre di sistemi informativi adeguati che facilitino la condivisione dei dati, aspetto indispensabile per monitorare e quantificare il fenomeno ICA/AMR. Inoltre ha sottolineato il ruolo cruciale del laboratorio di microbiologia, nonché del microbiologo come consulente, e la necessità di un approccio multidisciplinare per contrastare efficacemente la minaccia delle Infezioni Correlate all’Assistenza.