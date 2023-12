Di Ugo Battaglia

C’è una buona dose di compiacimento nella massa di articoli dedicati al caso Ferragni-Balocco. Gli Influencer influenzano usi e costumi (ma sarà poi vero), sono modelli di una realtà che esiste solo nei sogni, sono adorati e imitati. Ma sono anche sotto sotto odiati ed invidiati. Quando finiscono nei guai non vengono risparmiati, dalle stelle alle stalle il percorso è brevissimo. L’opinione pubblica costruisce miti su miti e poi li rovescia dai piedestalli, i media in maniera cinica e fredda, ma anche con una buona dose di sciatteria approfittano dell’occasione. Così va il mondo ma nessuno cerca seriamente di cambiare le cose. Siamo davvero tutti convinti che questo mondo artefatto creato ad arte dalle influencer serva a qualche cosa oltre che a far fatturare qualche milione di euro sulla base di milioni di contatti? Perché non provare a rieducare questi personaggi, trasformare i loro messaggi rendendoli positivi, utili a creare modi di vivere e di pensare più giusti e ragionevoli?

Esiste anche la possibilità di redenzione, in fin dei conti. Il caso Ferragni ha oscurato tutte le macro-notizie degli ultimi giorni, è stato cucinato in tutte le salse e ha fatto scoperchiare il vaso di Pandora sulla congruità delle mosse degli influencer. Sotto il vestito qualcosa di losco, di poco chiaro, fino a indurre l’interesse delle Procure. Nessuno ci ha pensato prima? Non era solo trasgressione e glamour, ma anche affari. E adesso cosa succede? Poco o nulla, la “nuova” Ferragni ha chiesto scusa e ha cercato una frettolosa marcia indietro, mostrando un volto contrito e struccato. Siate certi che fra qualche giorno ci sarà qualche altra notizia de luxe a scacciare la influencer dalle copertine e la vicenda perderà le sue tinte forti. Torniamo alla considerazione di fondo. Questi personaggi non possono diventare socialmente utili, non possono servire per cambiare (in meglio) un paio di generazioni sbandate, indotte fin qui a pensare che un trucco pesante, una minigonna e uno sguardo malandrino, la finta o millantata trasgressione siano il massimo della vita?