Recenti studi hanno rivelato che il virus H5N1 dell’influenza aviaria ha compiuto un salto di specie, passando dagli uccelli ai mammiferi, in particolare ai bovini. Questa scoperta è stata fatta da un team di ricerca coordinato dalla Cornell University di New York e pubblicata sulla rivista Nature.

Il virus, che ha mostrato la capacità di trasmettersi efficacemente da mucca a mucca, è stato identificato in diversi allevamenti di bovini negli Stati Uniti. Gli studi genetici indicano che, sebbene il virus possa infettare i bovini e trasmettersi tra loro, al momento non presenta caratteristiche che permettano un contagio efficiente tra esseri umani.

Il virologo Francesco Broccolo dell’Università del Salento ha osservato che, mentre il virus può infettare i bovini, l’efficienza di infezione negli esseri umani rimane bassa. Tuttavia, esiste la preoccupazione che possano emergere mutazioni in grado di adattare il virus ai mammiferi e, eventualmente, permettere una trasmissione più efficiente tra esseri umani.

La ricerca ha seguito l’evoluzione del virus negli Stati Uniti a partire dal gennaio 2022, periodo in cui milioni di uccelli domestici e migliaia di uccelli selvatici sono morti a causa dell’H5N1. Si ritiene che i bovini siano stati infettati da uccelli selvatici, manifestando sintomi come riduzione dell’appetito, difficoltà respiratorie e una minore produzione di latte con anomalie nella qualità.

Negli ultimi due anni, negli Stati Uniti sono stati registrati 11 casi di influenza aviaria nell’uomo, di cui 4 collegati ad allevamenti di bovini e 7 ad allevamenti di pollame. Questi casi sono stati riscontrati principalmente in Colorado e sono stati associati al ceppo di H5N1 presente nei bovini.

Il virus è stato trovato anche in altri mammiferi, come gatti e procioni, probabilmente infettati attraverso il latte crudo di mucche infette. Le analisi suggeriscono che la trasmissione tra i bovini è avvenuta anche quando animali infetti sono stati trasferiti in altre fattorie.

In conclusione, mentre il virus H5N1 non presenta al momento una minaccia immediata per la trasmissione tra esseri umani, la sua capacità di adattarsi ai mammiferi richiede una vigilanza continua per prevenire potenziali mutazioni future che potrebbero aumentare il rischio di contagio umano.