“L’incidenza dei casi di influenza è in aumento rispetto alle stagioni passate, il picco dovrebbe registrarsi nelle prossime settimane. L’H1/N1 è un virus che circola dal 2009, che conosciamo e che è presente nel vaccino che viene proposto”. Lo afferma Fabio Maggi, Direttore UOC Virologia e laboratori Biosicurezza., che aggiunge: “Non è un virus modificato e fa parte del vaccino che stiamo somministrando. Circola insieme ad altri virus respiratori”. “La vaccinazione è l’arma di contrasto più importante – ha evidenziato Francesco Vairo, responsabile (SERESMI), Epidemiologia Sorveglianza della Regione Lazio. I valori di intensità alta sono aumentati rispetto alle stagioni precedenti così come sono aumentati i casi gravi che rischiano il ricovero in Terapia Intensiva. Nelle prossime settimane potremmo raggiungere il picco per poi avere una discesa dei casi”. Fabrizio Palmieri, direttore UOC Malattie Infettive dello Spallanzani ha affermato: “L’incidenza dei soggetti ricoverati allo Spallanzani per influenza va dal 5 al 10%, Si tratta, soprattutto, di anziani ultra 70 con comorbidità, ma c’è anche una quota di 50 anni con comorbidità con un quadro di insufficienza respiratoria per

polmoniti”. A Rainews ne hanno parlato i tre medici.