Milioni di musulmani in tutto il mondo si preparano all’inizio del Ramadan, il mese sacro dell’Islam, previsto per domani o martedì a seconda del Paese di residenza.

Tradizionalmente, il Ramadan inizia con l’avvistamento della Luna crescente. Secondo il sito islamico Hamari, si prevede che la Luna sarà visibile domani in Paesi come Iran, Pakistan e Arabia Saudita, mentre in altri Paesi come India, Indonesia ed Egitto sarà visibile martedì, come riportato dall’Hindustan Times.

Il Ramadan, che dura dai 29 ai 30 giorni, è considerato il mese più sacro nell’Islam. La Corte Suprema dell’Arabia Saudita ha ufficialmente invitato i residenti a cercare la Luna crescente questa sera, segnando così l’inizio del mese sacro.

Questo periodo è caratterizzato dal digiuno quotidiano dal sorgere al tramonto, dalla preghiera, dalla riflessione spirituale e dall’aiuto ai bisognosi. Il Ramadan è un momento di comunione e di rafforzamento della fede per i musulmani di tutto il mondo.