Da luglio corso di formazione manageriale per direttore generale, iscrizioni entro il 30 giugno. Tra i docenti Rezza e Brusaferro.

La Giunta Regionale presieduta dal Presidente Rocca ha recentemente riconosciuto l’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani” IRCCS quale ente cui affidare la gestione del “Centro di formazione permanente in sanità”. Il Centro ha il compito di supportare la Direzione regionale Salute e Integrazione sociosanitaria nel coordinamento e nella gestione delle varie fasi di progettazione, organizzazione, gestione amministrativa e finanziaria di progetti formativi ritenuti strategici.

Tra le altre iniziative formative in atto, il Centro di Formazione Permanente in Sanità dell’INMI Spallanzani rende noto che sono aperte le iscrizioni per il corso di formazione manageriale per direttore generale delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende ospedaliere e degli altri enti del SSN ai sensi dell’art. 1, comma 4, lettera c), del D.lgs. n. 171/2016. Come spiegato dalla Direzione dell’Istituto, “Il programma formativo, redatto nel rispetto delle diposizioni nazionali e regionali vigenti, è orientato a sviluppare le capacità e le competenze manageriali necessarie per il governo della complessità del sistema sanitario e per la gestione dell’attuale fase di cambiamento. Il corso partirà nel mese di luglio e prevede la partecipazione di un massimo di 35 discenti; la direzione scientifica del corso è affidata al dott. Andrea Urbani, direttore della Direzione regionale Salute e Integrazione sociosanitaria della Regione Lazio, che ha individuato docenti di elevata qualificazione professionale e con consolidata esperienza nelle materie oggetto del corso tra i quali il prof. Silvio Brusaferro, il prof. Giovanni Rezza, il prof. Federico Spandonaro”.

Il corso, di durata di 200 ore, si svolgerà presso le aule dello Spallanzani. Il superamento dello stesso, a seguito di esame finale, consente l’acquisizione dell’attestato certificante la formazione manageriale per l’eccesso all’elenco nazionale per i direttori generali.

La domanda di partecipazione deve essere inviata al Centro di formazione permanente in sanità dell’INMI Spallanzani entro il 30 giugno 2024 esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo formazione@pec.inmi.it