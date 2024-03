L’attenzione sul fronte della sicurezza in Italia resta alta e costante, soprattutto dopo il grave attentato avvenuto a Mosca e in vista delle festività pasquali. Il tema dei rischi legati agli attacchi terroristici torna centrale nel dibattito pubblico, ma il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, pur con cautela, circoscrive il pericolo. Secondo Mantovano, la minaccia principale nel nostro Paese non deriva tanto da gruppi organizzati come quello responsabile dell’attacco in Russia, ma piuttosto dall’autoattivazione di “lupi solitari” e dal reclutamento online.

Dopo l’attacco al Crocus City Hall di Mosca, si rende ancora più necessario un confronto tra i vertici delle forze dell’ordine italiani. Si terrà quindi una riunione del Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica per analizzare la situazione attuale.

Mantovano sottolinea che l’Italia ha mantenuto sempre alta l’attenzione sulla minaccia terroristica, con un costante monitoraggio e la condivisione delle informazioni tra le forze di polizia e di intelligence. Viene evidenziato il lavoro preventivo di monitoraggio focalizzato sull’estremismo e sulla radicalizzazione.

Le forze dell’ordine si stanno concentrando sui luoghi sensibili, come sedi diplomatiche, centri religiosi e principali hub dei trasporti, per garantire la sicurezza, soprattutto in vista delle festività pasquali, durante le quali si prevedono affollamenti in diversi luoghi turistici.

Viene sottolineata l’importanza del controllo online per contrastare la propaganda terroristica e la radicalizzazione. Numerose iniziative sono state messe in atto per garantire la sicurezza, tra cui l’arresto di persone accusate di terrorismo internazionale e l’espulsione di individui considerati pericolosi per la sicurezza.

Infine, viene citato il nuovo Piano nazionale di emergenza per la gestione di eventi terroristici, evidenziando la collaborazione tra le autorità a livello nazionale e territoriale per prevenire e gestire situazioni di rischio.