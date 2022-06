“Insieme per il Futuro non sarà un partito personale ma una forza che avvierà percorsi per ascoltare le esigenze dei territori. Vedo che continua l’odio contro di noi ma arriveranno altre persone perchè questo è un progetto per costruire il Paese che interessa sul territorio i sindaci le associazioni e le imprese”. Lo ha detto il ministro Luigi Di Maio alla congiunta Ipf alla Camera ed ha aggiunto:”Non vogliamo costruire proposte populiste e qualunquiste” ma “con chi amministra i territori ogni giorno. Visto il continuo odio contro di noi anche in queste ore, noi ce ne facciamo una ragione, rispondiamo con il sorriso, andiamo e guardiamo avanti. Molti hanno chiesto di aderire, in questi mesi si valuteranno le istanze e ci dovremo dedicare ai territori”. Primo Di Nicola è stato eletto capogruppo della nuova formazione Insieme per il futuro al Senato. Iolanda Di Stasio è stata eletta capogruppo alla Camera di Ipf dall’assemblea del gruppo. Di seguito l’organigramma del gruppo Ipf della Camera. Presidente: Iolanda di Stasio; Presidente Vicario: Pasquale Maglione; Vicepresidente: Maria Luisa Faro; Tesoriere: Gianluca Vacca; Tre Delegati d’Aula: Daniele Del Grosso, Vita Martinciglio, Margherita Del Sesto.