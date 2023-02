VITERBO – Pubblicato dalla Camera di Commercio di Rieti-Viterbo l’avviso relativo al Progetto Stay Export, che permetterà alle imprese dell’Alto Lazio di beneficiare di un percorso gratuito di mentoring in tema di internazionalizzazione. L’iniziativa è finanziata da Unioncamere ed in collegamento con le iniziative realizzate nell’ambito del Progetto SEI (Sostegno all’Export dell’Italia) e le imprese potranno aderire entro il prossimo 15 marzo. L’avviso è pubblicato al link https://www.rivt.camcom.it/it/attivita_34/internazionalizzazione-e-marketing_53/internazionalizzazione_72/

Il progetto punta ad aiutare le imprese esportatrici a fronteggiare le difficoltà sui mercati internazionali rilevate in questa fase, a seguito del conflitto russo ucraino e della pandemia, per rafforzare la loro presenza all’estero, attraverso un’attività di affiancamento personalizzato a distanza (web-mentoring) a cura degli esperti delle Camere di commercio italiane all’estero.

Sono ammesse al progetto le micro, piccole e medie imprese operanti nei settori agroalimentare (vitivinicolo, oleario, dolciumi e prodotti da forno, caseario, lavorazione carni e salumi, ecc.); meccanica, componentistica e automazione industriale; sistema moda; arredo, design e sistema casa; componenti elettrici ed elettronici; gomma e plastica; sanità (farmaceutico, elettromedicali, DPI, ecc.); chimica e cosmetica; ICT e high tech; automotive e altri mezzi di trasporto; Costruzioni (edilizia, serramenti, vetro, ceramica, ecc.); ambiente ed energia, servizi. Eventuali proposte derivanti da imprese di ulteriori settori potranno essere valutate dalla Camera di commercio ai fini della candidatura. Sono in ogni caso esclusi i settori della consulenza gestionale ed il turismo;

Le imprese che vogliono partecipare al presente programma dovranno:

• qualora non già fatto, profilarsi sul sito www.sostegnoexport.it cliccando su “Sei un’impresa interessata all’estero?”

• l’impresa riceverà automaticamente una mail con le istruzioni per generare le proprie credenziali per accedere all’area riservata

• accedere a “Area Riservata Imprese” in home page sul sito www.sostegnoexport.it inserendo la propria mail (username) e la password generata dall’azienda (vedi punto precedente)

• compilare il form nella sezione dell’area riservata “Registrazione a Stay Export” indicando i mercati di interesse, esprimendo al massimo n. 12 preferenze (ordinate per priorità) suddivise per area geografica (n. 6 CCIE per Europa, n. 3 per Nord e Sud America, n. 2 per Asia e Australia, n. 1 per Medio Oriente e Africa)

• cliccare su invia

• si riceverà una mail con le preferenze indicate.

Il processo di matching avverrà sulla base dell’ordine cronologico di arrivo delle candidature, delle priorità espresse da ciascuna impresa e del numero di posti disponibili presso ciascuna CCIE.

Le profilazioni all’interno dell’apposita sezione “Registrazione a Stay Export” dovranno pervenire a partire dal 21 febbraio 2023 ore 8,00 fino al 15 marzo 2023 ore 20,00.

Gli aiuti relativi alla definizione del pacchetto di servizio composto da web-mentoring sono concessi, in regime “de minimis”, ai sensi dei Regolamenti n. 1407/2013 e n. 717/2014 del 27 giugno 2014 (GUUE L 190 del 28.6.2014).