Il governo italiano ha approvato un decreto che prevede un taglio del cuneo fiscale per i redditi fino a 35mila euro annui. Il taglio varia in base alla fascia di reddito: fino a 7 punti percentuali in meno per i redditi fino a 25mila euro e 6 punti per chi arriva a 35mila euro. Secondo quanto dichiarato dal governo, il taglio del cuneo fiscale potrebbe garantire fino a 100 euro mensili in più per i lavoratori interessati. L’intervento, del valore di circa 3,5-4 miliardi di euro, copre la seconda metà del 2023 ed è stato definito dal governo come un passo verso una riduzione strutturale del cuneo fiscale.

L’annuncio del taglio del cuneo fiscale ha suscitato reazioni diverse tra le forze politiche. L’opposizione ha definito il taglio “insufficiente” e “propaganda”, ricordando altri interventi fiscali del passato. Il Partito Democratico ha fatto notare che il taglio del cuneo fiscale copre solo cinque mesi e vale meno dei bonus dati dal governo Draghi. Il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, ha dichiarato che il salario minimo dovrebbe essere la priorità del governo, annunciando una manifestazione per giugno contro l’esecutivo.

Il decreto varato dal governo richiederà ulteriori coperture finanziarie, stimabili intorno ai 10 miliardi di euro. Il governo sta valutando diverse opzioni per reperire le risorse necessarie, tra cui la tassazione degli extraprofitti e la riduzione delle tasse sulle tredicesime dei dipendenti. Il viceministro dell’Economia ha ammesso che il meccanismo basato sui flussi Iva non ha colto nel segno e che ci sono ancora differenziali di introiti che devono essere coperti.