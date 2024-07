L’impianto garantirà una produzione di energia rinnovabile di 58 GWh/anno,

pari al consumo medio di quasi 17 mila famiglie.

TUSCANIA (Viterbo)- Un nuovo parco fotovoltaico con una potenza complessiva pari a 38,5 MWp, è stato inaugurato oggi da Gruppo Iren, primaria multiutility italiana, e European Energy, azienda multinazionale danese specializzata in investimenti e sviluppo nel settore delle energie rinnovabili, a Tuscania, in provincia di Viterbo.

All’inaugurazione sono intervenuti il sindaco di Tuscania, Fabio Bartolacci, l’Amministratore Delegato di Iren Energia, Giuseppe Bergesio, e Knud Erik Andersen, CEO e co-fondatore di European Energy.

Il parco è composto da due impianti rispettivamente da 17,28 MWp e 21,21 MWp di potenza che produrrà energia totalmente green, riducendo le emissioni in atmosfera di oltre 42.000 tonnellate di CO2 all’anno.

L’infrastruttura, che si estende su oltre 54 ettari di terreno nella località di Poggio della Ginestra, assicurerà una produzione di 58 GWh all’anno, pari al fabbisogno annuo di oltre 17 mila famiglie. Gli impianti sono composti da un totale di 71.400 pannelli e 9 inverter, così suddivisi: 32 mila pannelli e 4 inverter il primo e 40 mila pannelli e 5 inverter il secondo.

La messa in esercizio del parco segue l’operazione di acquisizione – da parte della società Iren Green Generation, società del Gruppo Iren dedicata allo sviluppo delle rinnovabili – del 51% delle società che ne detengono le autorizzazioni. In collaborazione con European Energy, che detiene il restante 49%, sono stati realizzati i due impianti, per un investimento complessivo di oltre 33 milioni di euro.

Per il Gruppo Iren, il completamento del progetto porta a 210 MWp la potenza elettrica da impianti fotovoltaici installata, che, insieme agli altri impianti di produzione da fonti rinnovabili rappresenta già oggi circa il 50% dell’intera produzione di energia elettrica del Gruppo. Un impegno verso la transizione ecologica coerente con gli obiettivi del Piano Industriale Iren al 2030, recentemente aggiornato, e che prevede di raggiungimento di oltre 2 GW di produzione di energia da fonte rinnovabile in arco piano.

“L’entrata in esercizio di questo parco fotovoltaico conferma il ruolo di leadership di Iren nel percorso di crescita delle rinnovabili – dichiara Giuseppe Bergesio, Amministratore Delegato di Iren Energia – Quello di oggi è un traguardo che conferma la massima attenzione del Gruppo verso la transizione ecologica ed energetica a cui sono dedicati oltre il 70% degli 8,2 miliardi di euro di investimenti previsti dal nostro piano industriale entro il 2030”.

“Per un’azienda come European Energy è importante avere partner affidabili come Iren. Dobbiamo accelerare la transizione green in Italia e il modo migliore per farlo è stabilire collaborazioni con sviluppatori e attori di riferimento nel settore delle utility sul territorio”, afferma Knud Erik Andersen, CEO e co-fondatore di European Energy.