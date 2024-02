La terza serata del Festival di Sanremo ha visto un mix di ironia, appelli alla pace e riflessioni sulla dignità del lavoro. Teresa Mannino ha portato il suo graffio ironico all’Ariston, demolendo la liturgia della scala e scherzando sulla sovraesposizione mediatica del festival. Con il suo show esilarante, ha ridato il sorriso ad Amadeus, co-conduttore del festival, dopo una giornata di polemiche.

Eros Ramazzotti ha celebrato i 40 anni di “Terra Promessa” con un appello alla pace, ricordando i milioni di bambini che vivono in zone di conflitto e chiedendo un “basta sangue, basta guerre”.

La serata ha anche aperto un momento di riflessione sulle morti sul lavoro, con Stefano Massini e Paolo Jannacci che hanno eseguito “L’uomo nel lampo”, sottolineando l’importanza della dignità nel lavoro e ribadendo che proteggere i lavoratori è un dovere.

Il festival ha offerto anche spazio per la musica, con una serie di esibizioni di artisti emergenti, ognuno presentato da un ospite. Tra di essi, spicca l’apparizione di Mr.Rain presentato da Il Volo e di Alessandra Amoroso presentata da Dargen D’Amico.

In un’intervista, Amadeus ha sottolineato l’importanza di dare spazio alla testimonianza di Giovanni Allevi, evidenziando che si è parlato troppo di John Travolta, e ha ringraziato Massimo Giletti per il suo ritorno in Rai.

La terza serata del Festival di Sanremo ha quindi offerto una miscela di spettacolo, riflessione e impegno sociale, confermando il suo ruolo non solo come celebrazione della musica, ma anche come piattaforma per discutere temi importanti per la società.