Israele ha dichiarato che continuerà le operazioni militari a Gaza per l’intero anno 2024, annunciando un cambiamento operativo nel conflitto. Il piano prevede una prima smobilitazione dal nord della Striscia per dare un po’ di respiro alle truppe, in particolare ai riservisti, che svolgono anche un ruolo nell’economia interna.02

La terza fase del conflitto si concentra su azioni chirurgiche contro gli obiettivi di Hamas, seguendo i bombardamenti e la massiccia invasione di terra. Gli Stati Uniti, in sintonia con questa strategia, invieranno Antony Blinken in una nuova missione in Medio Oriente per sostenere il dialogo regionale.

Nonostante gli sforzi diplomatici, la guerra rischia di allargarsi, come evidenziato dall’escalation nel Mar Rosso, dove gli Stati Uniti hanno affondato tre imbarcazioni degli Houthi per proteggere i mercantili occidentali.

Israele ha programmato un ritiro graduale dal settore nord della Striscia, coinvolgendo cinque brigate, di cui due di riservisti, mentre le operazioni offensive si intensificano nel sud. La terza fase della guerra è prevista durare “almeno sei mesi”.

L’amministrazione Biden preferisce un conflitto a bassa intensità e iper-localizzato, cercando il coinvolgimento di Israele in azioni limitate. Blinken è atteso nella regione per cercare soluzioni politiche alla crisi.

Nel frattempo, Hamas ha risposto con lanci di razzi verso città israeliane, e le tensioni persistono anche nel Mar Rosso, con gli Stati Uniti che affondano imbarcazioni degli Houthi. La situazione rimane fluida, con la speranza di una svolta diplomatica mentre le azioni militari continuano.