Israele ha dichiarato il suo intento di attaccare l’Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati Palestinesi (Unrwa), promettendo che al termine del conflitto l’agenzia non sarà più presente a Gaza. La tempesta che si è scatenata contro l’Unrwa è stata innescata dalla sospensione dei finanziamenti da parte di vari paesi, tra cui gli Stati Uniti, l’Italia, il Canada, la Germania, il Regno Unito, la Finlandia, l’Australia e l’Olanda.

L’Unrwa è stata costretta a licenziare 12 dipendenti a Gaza a causa di un sospetto coinvolgimento nel massacro del 7 ottobre, un’azione che ha scatenato una serie di proteste e decisioni di congelare i finanziamenti. Israele ha annunciato che lavorerà per ottenere il sostegno bipartisan negli Stati Uniti, nell’Unione Europea e in altre nazioni globali per fermare le attività dell’Unrwa a Gaza.

Il ministro degli Esteri israeliano, Israel Katz, ha chiesto all’ONU di intraprendere azioni immediate contro la leadership dell’Unrwa, affermando che l’agenzia perpetua il problema dei rifugiati, ostacola la pace e serve come braccio civile di Hamas a Gaza.

Hamas ha risposto invitando le Nazioni Unite a non cedere alle minacce e ai ricatti, definendo Israele un’entità nazista canaglia. Hanno criticato l’Unrwa per il licenziamento dei dipendenti e la descrizione della resistenza palestinese come terrorismo.

Nove paesi, tra cui Italia e Canada, hanno temporaneamente sospeso i finanziamenti all’Unrwa, mettendo a rischio il lavoro umanitario nella regione, in particolare nella Striscia di Gaza, dove oltre due milioni di persone dipendono dalle risorse dell’agenzia per la loro sopravvivenza.

Il commissario generale dell’Unrwa, Philippe Lazzarini, ha dichiarato che è scioccante vedere una sospensione dei fondi in risposta alle accuse contro un piccolo gruppo di dipendenti, considerando l’azione immediata intrapresa dall’Unrwa nel risolvere i loro contratti e chiedere un’indagine trasparente e indipendente.

L’Olp ha ammonito che questa scelta comporta un rischio politico, invitando gli Stati a ritirare immediatamente la decisione. Nel frattempo, Israele ha intensificato i bombardamenti su Khan Yunis, la roccaforte di Hamas nel sud della Striscia, con combattimenti “ravvicinati” tra le forze israeliane e i miliziani di Hamas.

Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha respinto le accuse di non fare abbastanza per gli ostaggi a Gaza e ha insistito sulla pressione militare come soluzione per riportarli a casa. Ha anche attaccato la Corte dell’Aja e ha negato un raffreddamento politico con l’Egitto, accusando il Qatar di sostenere Hamas. Inoltre, si è appreso che USA, paesi arabi e Israele stanno lavorando a un piano che include il rilascio degli ostaggi, un cessate il fuoco, la revisione dell’Autorità Palestinese e la normalizzazione dei rapporti tra Arabia Saudita e Israele in cambio della creazione di uno Stato palestinese.