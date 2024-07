A tre giorni dal massacro di bambini drusi a Majdal Shams, nel Golan settentrionale, Israele ha risposto con un attacco contro Hezbollah. In serata, una potente esplosione ha colpito la roccaforte dei miliziani sciiti filoiraniani nel quartiere Da’aheh a Beirut, mirando al Consiglio della Shura di Hezbollah e alla sala operativa del loro braccio militare e delle Guardie rivoluzionarie iraniane. L’obiettivo principale era Fuad Shukr, alias Hajj Mohsin, considerato da Israele responsabile dell’omicidio dei bambini di Majdal Shams e di numerosi altri civili israeliani.

Hezbollah ha dichiarato che l’attacco è fallito, ma altre fonti riportano la morte del comandante sciita. Al Jazeera ha riferito di tre libanesi morti e 25 feriti nell’attacco, che ha provocato il crollo di tre piani di un palazzo di otto piani.

L’operazione israeliana, anticipata agli Stati Uniti, è arrivata dopo giorni di altissima tensione in Medio Oriente. Le diplomazie internazionali, con in testa Washington, hanno cercato di ottenere moderazione da entrambe le parti. La premier italiana Giorgia Meloni ha espresso preoccupazione per il rischio di un’escalation regionale e ha sottolineato l’importanza di messaggi di moderazione.

Nel frattempo, le Nazioni Unite stanno cercando di prevenire una guerra totale, ma Beirut, Teheran e Mosca hanno denunciato l’attacco israeliano come una “flagrante aggressione”. Il premier israeliano Benyamin Netanyahu è stato criticato internamente per la gestione della situazione e per non aver protetto adeguatamente la comunità drusa del Golan dai missili provenienti dal Libano e dalla Siria.

Contemporaneamente, a Gaza, le truppe israeliane si sono ritirate da Khan Younis, dichiarando concluse le operazioni con 150 miliziani uccisi e diversi tunnel distrutti. Tuttavia, la difesa civile palestinese ha denunciato il ritrovamento di 300 cadaveri, molti in decomposizione.

In questo contesto di altissima tensione, la situazione rimane volatile e l’escalation di violenza potrebbe continuare a minacciare la stabilità dell’intera regione.