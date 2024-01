In una nuova mossa volta a indebolire Hamas e i suoi alleati sciiti, Israele ha centrato un obiettivo strategico nel teatro delle operazioni libanese. Dopo l’uccisione del numero due di Hamas, Saleh Arouri, un raid nel sud del Libano ha eliminato un comandante delle forze di elite di Hezbollah, Wissam Hassan Tawil. Il ministro della Difesa israeliano, Yoav Gallant, ha avvertito che Beirut potrebbe subire la stessa sorte di Gaza in risposta agli attacchi dal nord del confine. L’operazione fa parte della “fase tre” dell’offensiva contro Hamas nella Striscia di Gaza. Parallelamente, Israele ha annunciato una transizione verso operazioni speciali per raggiungere il suo obiettivo di indebolire Hamas nel corso del tempo. La tensione nella regione persiste, e gli Stati Uniti cercano di coinvolgere i partner regionali per la mediazione. Nel frattempo, la Jihad islamica ha diffuso un video di un ostaggio israeliano rapito in ottobre. La situazione continua a evolversi, con il fronte più caldo attualmente nel sud.