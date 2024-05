Israele ha deciso di inviare una delegazione al Cairo, ma allo stesso tempo di continuare l’operazione a Rafah. Questa decisione è stata annunciata dall’ufficio del primo ministro, che ha dichiarato che il gabinetto di guerra ha deciso all’unanimità che Israele continui la sua operazione a Rafah per esercitare pressioni militari su Hamas. Tuttavia, nonostante la proposta di Hamas sia lontana dai requisiti necessari per Israele, verrà comunque inviata una delegazione al Cairo per esplorare la possibilità di raggiungere un accordo in condizioni accettabili per Israele.

Secondo i report palestinesi citati da Ynet, ci sono stati “interruzioni delle comunicazioni e dell’elettricità” a Rafah, mentre truppe israeliane hanno effettuato un improvviso ingresso via terra nella parte orientale della città. Nel frattempo, sono in corso intensi raid aerei israeliani sulla parte orientale di Rafah1.

Nel tardo pomeriggio, Hamas ha accettato la proposta di Egitto e Qatar per un accordo sul cessate il fuoco. Questo potrebbe essere l’ultimo tentativo disperato di fermare l’irruzione dei soldati israeliani a Rafah, dove è stato ordinato l’evacuazione di un centinaio di migliaia di civili già stremati da sei mesi di guerra. Il presidente americano Joe Biden ha cercato di convincere il premier Benyamin Netanyahu a non invadere la città nel sud della Striscia, sottolineando che raggiungere un’intesa per un cessate il fuoco è il modo migliore per proteggere la vita degli ostaggi detenuti a Gaza1.

Tuttavia, Israele sembra esitare. Un esponente di Hamas ha dichiarato che “la palla è ora nel campo di Israele” dopo che il leader Ismail Haniyeh ha informato il premier del Qatar e il capo dell’intelligence egiziana di aver “accettato” la loro proposta di mediazione. Secondo fonti della fazione palestinese, l’accordo sulla tregua prevede tre fasi di sei settimane ciascuna, con l’obiettivo di raggiungere un cessate il fuoco permanente. Questo includerebbe il ritiro completo dell’IDF dalla Striscia, il ritorno degli sfollati al nord e lo scambio di prigionieri, a cominciare dai civili israeliani, donne, bambini, anziani e malati. Israele ritiene che ci siano 33 ostaggi in questa categoria, definita “umanitaria”, e Hamas si è impegnato a rilasciarli, vivi o morti. Tra i detenuti palestinesi da liberare ci sarebbero anche 20 condannati all’ergastolo. Gli ultimi dettagli dovrebbero essere discussi di nuovo martedì al Cairo.

Khalil al-Hayya, il vice di Yahya Sinwar, il capo di Hamas a Gaza, ha dichiarato in un’intervista ad Al Jazeera che Hamas “ha concordato un cessate il fuoco temporaneo nella prima fase dell’accordo”. Tuttavia, all’inizio della seconda fase, che include il rilascio dei soldati israeliani in ostaggio, sarà annunciato un cessate il fuoco permanente. I mediatori di Qatar ed Egitto avrebbero promesso che il presidente Biden sarebbe un garante per l’attuazione dell’accordo.

Nonostante le urla di gioia e gli spari in aria a Rafah, fonti israeliane hanno dichiarato che Israele sta ancora “verificando la proposta e le sue conseguenze”, così come gli Stati Uniti. Pubblicamente, Israele ha gelato gli entusiasmi, definendo l’accettazione di Hamas come “il suo solito trucco”.