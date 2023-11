Israele ha rifiutato la risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite che chiedeva “pause umanitarie urgenti e prolungate e corridoi in tutta Gaza per un certo numero di giorni”. Il ministero degli Esteri israeliano ha dichiarato che tali misure non saranno considerate finché ostaggi saranno in mano a Hamas.

L’ambasciatore di Israele presso l’ONU, Gilad Erdan, ha criticato la risoluzione definendola “distaccata dalla realtà” e rimproverando il Consiglio per non condannare le azioni di Hamas. La risoluzione ha ottenuto 12 voti favorevoli, tre astenuti (USA, Gran Bretagna e Russia) e nessun voto contrario. Il leader dell’opposizione israeliana, Yair Lapid, ha chiesto la destituzione del primo ministro Benjamin Netanyahu, sostenendo che il pubblico ha perso fiducia in lui. Lapid propone la sostituzione con un membro interno al Likud senza indire nuove elezioni nazionali. L’esercito israeliano ha intensificato la pressione sugli sfollati, ordinando a residenti di tre località nella “zona sicura” di evacuare per motivi di sicurezza. Questo ha suscitato timori di un’ulteriore operazione di terra nella regione.

Il capo degli affari umanitari dell’ONU, Martin Griffiths, ha presentato un piano in 10 punti per “tenere a freno la carneficina” a Gaza, chiedendo un flusso continuo di aiuti e un cessate il fuoco umanitario. Hamas ha dichiarato che oltre 11.500 palestinesi sono stati uccisi nei bombardamenti israeliani, con accuse di uso degli ospedali da parte di Israele. Il Qatar ha sollecitato un’indagine internazionale sui raid israeliani contro le strutture mediche. I negoziati tra Hamas e Israele per il rilascio degli ostaggi sono entrati in crisi, principalmente a causa di divergenze sulla durata del cessate il fuoco proposto. Israele è accusato di ritardare il rilascio in cambio di una tregua umanitaria.