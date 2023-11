In un’ultima escalation di tensioni nella regione, l’esercito israeliano ha dichiarato che Hamas ha impedito al personale dell’ospedale Shifa di Gaza City di ritirare 300 litri di carburante destinati a “urgenti fini medici”. Sebbene i soldati israeliani abbiano depositato il carburante all’ingresso dell’ospedale, Hamas avrebbe impedito al personale dell’ospedale di prenderlo. Il portavoce militare israeliano ha anche diffuso una registrazione di una conversazione tra un ufficiale israeliano e un responsabile dell’ospedale, sostenendo che il direttore generale del ministero della Sanità, Yosef Abu Rish, avesse vietato all’ospedale di accettare il carburante.

L’azione di Hamas ha suscitato preoccupazioni sulla fornitura di servizi medici nell’area, già colpita da raid aerei e di artiglieria israeliani nelle ultime settimane. Nelle ultime ore, circa 700 combattenti siriani, iracheni, libanesi e palestinesi filo-iraniani sono stati dispiegati nella Siria sud-occidentale, vicino alle Alture del Golan, contese con Israele. Secondo l’Osservatorio nazionale per i diritti umani, queste forze ausiliarie filo-iraniane si trovano nelle regioni di Qunaytra e Daraa, aree colpite regolarmente da raid israeliani. Fino ad ora, l’esercito regolare siriano non è intervenuto direttamente nel conflitto tra Israele e le forze filo-iraniane nella regione. Hezbollah ha rivendicato la responsabilità del lancio di un missile anticarro che ha ferito sei israeliani nel nord del paese. In risposta, Israele ha identificato 15 lanci dal Libano verso il suo territorio, con quattro missili intercettati dal sistema di difesa antimissili. Sirene di allarme anti-razzi sono suonate nuovamente nel nord di Israele, al confine con il Libano. Il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu ha dichiarato che non ci sarà un cessate il fuoco a Gaza senza il rilascio degli ostaggi detenuti da Hamas. Ha affermato che attualmente sono in corso negoziati sugli ostaggi, coinvolgendo Israele, il Qatar e l’Egitto. Netanyahu ha anche criticato il segretario generale dell’ONU, Antonio Guterres, sostenendo che dovrebbe concentrarsi su Hamas, definito “male puro”. Ci sono indicazioni su un possibile accordo tra Israele e Hamas per lo scambio di prigionieri. Un funzionario dell’amministrazione di Joe Biden ha riferito che potrebbe essere stato raggiunto un accordo per il rilascio di circa 80 donne e bambini israeliani in cambio di donne e adolescenti palestinesi detenuti da Israele. Tuttavia, al momento mancano conferme ufficiali da entrambe le parti. La situazione nella regione continua a evolversi, con tensioni e azioni militari che mettono a dura prova gli sforzi per trovare una soluzione pacifica al conflitto.