Nella notte scorsa, Israele ha condotto un attacco con mini droni contro una base militare iraniana situata a Isfahan, nel centro dell’Iran. Questo intervento, apparentemente circoscritto e senza vittime, sembra aver attenuato le tensioni nella regione dopo una settimana di alta tensione, che era iniziata con un attacco contro Israele lo scorso sabato.

Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa Tass, un alto funzionario del regime iraniano ha dichiarato che non sono previste ritorsioni immediate, suggerendo che gli attacchi diretti tra i due Stati potrebbero essere terminati. Questa valutazione è stata supportata da una fonte dell’intelligence regionale citata dalla CNN.

Teheran ha minimizzato gli effetti dell’attacco e ha sollevato dubbi sull’attribuzione diretta dell’attacco a Israele. Anche Israele non ha rivendicato ufficialmente l’attacco né ha rilasciato commenti in merito. Gli Stati Uniti hanno dichiarato di non essere coinvolti in operazioni offensive e hanno sottolineato il loro impegno per la de-escalation.

Il G7, riunito a Capri, ha chiesto la riduzione delle tensioni e ha annunciato l’intenzione di continuare a lavorare per questo obiettivo, oltre a considerare ulteriori sanzioni contro l’Iran.

Secondo le informazioni più affidabili, l’attacco è stato condotto con tre mini droni contro la base militare di Isfahan. L’Iran ha affermato di aver abbattuto i droni senza causare vittime o danni significativi. Tuttavia, le circostanze esatte dell’operazione rimangono poco chiare, con diverse interpretazioni da parte delle autorità iraniane e analisti.

In Israele, le reazioni sono state limitate, con poche conseguenze evidenti dell’attacco. Una fonte israeliana ha dichiarato al Washington Post che l’attacco è stato un segnale nei confronti dell’Iran, sottolineando la capacità di Israele di colpire all’interno del Paese. Il ministro della Sicurezza nazionale israeliano ha criticato la presunta reazione debole del Paese all’attacco precedente dell’Iran, suscitando critiche da parte dell’opposizione.

L’attacco con i mini droni a Isfahan ha temporaneamente placato le tensioni in Medio Oriente, ma resta da vedere come evolveranno le dinamiche tra Israele e l’Iran nelle prossime settimane.