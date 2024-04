Israele è al centro delle tensioni dopo l’attacco dell’Iran, con segnali di una possibile risposta imminente. Il ministro della Difesa Gallant ha sottolineato che non ci sono alternative, mentre il ministro degli Esteri Amirabdollahian ha avvertito che qualsiasi nuova azione israeliana affronterà una forte contromossa. Tuttavia, il lancio dell’Iran è stato definito uno spettacolare fallimento dalla Casa Bianca, che esclude il coinvolgimento degli Stati Uniti nella risposta di Israele.

Il presidente Biden, nel frattempo, chiede al Congresso di sbloccare gli aiuti a Israele e all’Ucraina, mentre all’ONU si discutono le sanzioni contro l’Iran. L’Italia si prepara contro il rischio terrorismo, aumentando i controlli al Salone del Mobile e agli eventi sportivi per affrontare la minaccia dei lupi solitari.

Nel frattempo, il ministro degli Esteri Tajani ha sottolineato la necessità di misure contro l’Iran, ma ha anche fatto appello al buon senso da parte di Israele per evitare una spirale di violenza. Gli Stati Uniti, dal canto loro, chiariscono di non essere coinvolti nella risposta israeliana, mentre la Francia ha espresso profonda preoccupazione per gli attacchi e ha lavorato per evitare un’escalation.

Il panorama politico internazionale è teso, con molte nazioni che cercano di mediare per evitare un’ulteriore escalation, mentre Israele valuta le sue opzioni di risposta. In questo clima, la comunità internazionale rimane in allerta, cercando di contenere la situazione e prevenire una guerra regionale.