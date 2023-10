Il governo degli Stati Uniti ha annunciato l’invio di ulteriori 15 camion di aiuti umanitari a Gaza, in risposta alla grave crisi umanitaria provocata dall’attacco di Hamas contro Israele avvenuto il 7 ottobre scorso. Il nuovo inviato dell’amministrazione Biden per la situazione umanitaria a Gaza, David Satterfield, ha confermato che il flusso di aiuti umanitari è previsto continuare a partire dal 23 ottobre. Nel frattempo, il ministro della Difesa israeliano, Yoav Gallant, ha dichiarato che le operazioni dell’aviazione militare israeliana a Gaza sono state “micidiali, precise e di qualità”, sottolineando l’impegno nel contrastare Hamas. Gli Stati Uniti hanno anche ordinato al personale non essenziale di lasciare l’ambasciata di Baghdad e il consolato Usa a Erbil a causa delle crescenti minacce alla sicurezza nella regione. Inoltre, il segretario alla Difesa americano, Lloyd Austin, ha avvertito che gli Stati Uniti intraprenderanno “azioni appropriate” in risposta a qualsiasi escalation nel conflitto in Medio Oriente, sottolineando il diritto di difendersi contro minacce alla sicurezza. Nel frattempo, il governo italiano sta lavorando per liberare gli ostaggi, compresi cittadini italo-israeliani, intrappolati a Gaza a causa della situazione di tensione. Ieri pomeriggio ha avuto luogo una telefonata tra Papa Francesco e il Presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, che ha avuto come argomento le situazioni di conflitto nel mondo e il bisogno di individuare percorsi di pace. A renderlo noto la Sala Stampa della Santa Sede. La telefonata è durata una ventina di minuti.