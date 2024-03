L’operazione militare israeliana a Rafah, nel sud della Striscia di Gaza, sembra avvicinarsi mentre il premier Benyamin Netanyahu ha dato il via libera ai piani dell’esercito per l’evacuazione di oltre un milione di sfollati palestinesi ammassati nella città. Tuttavia, contemporaneamente, Israele ha deciso di inviare una delegazione a Doha, in Qatar, per discutere delle richieste avanzate da Hamas per una tregua e il rilascio degli ostaggi, anche se Netanyahu le ha definite “irricevibili”.

Gli Stati Uniti, sebbene preferirebbero che Israele rinunciasse all’operazione a Rafah, hanno chiesto almeno l’evacuazione della popolazione, condizione minima per avviare le trattative. Nel frattempo, emergono dettagli sulla proposta di Hamas per una tregua, che prevede uno scambio di ostaggi e detenuti in tre fasi.

Nonostante la situazione rimanga tesa, la prima nave di aiuti è giunta alle coste della Striscia di Gaza, portando 200 tonnellate di beni di prima necessità. Tuttavia, l’esercito israeliano ha contestato le accuse di Hamas secondo cui i soldati avrebbero sparato sulla folla in attesa di aiuti, sostenendo che i palestinesi armati abbiano aperto il fuoco per primi.

Intanto, a Gerusalemme, si è svolto il primo venerdì di Ramadan senza incidenti, mentre Hamas ha criticato la nomina unilaterale del nuovo premier incaricato a Ramallah da parte del presidente Abu Mazen. La situazione rimane incerta mentre Israele si prepara a un’eventuale operazione militare e le trattative per una tregua continuano.