ROMA- «Questa mattina presso l’Istituto agrario Emilio Sereni sono intervenuto all’inaugurazione della Serra idroponica digitale, insieme al ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara. L’istituto Sereni è un’eccellenza della formazione del Lazio, anche perché ha saputo accettare la sfida dell’innovazione tecnologica per i suoi studenti. L’accesso alle nuove tecnologie oggi rappresenta per le nuove generazioni la vera chiave per il futuro». Lo dichiara l’assessore al Bilancio, alle Politiche agricole, alla Caccia e alla Pesca, Giancarlo Righini.

«A tal proposito – conclude – prendo l’impegno di portare qui le molte opportunità in tema di innovazione, contenute nella programmazione del PSR a partire dal 2024. Voglio ancora una volta manifestare solidarietà alla preside Patrizia Marini per il vile episodio di violenza di cui è stato vittima l’istituto, che non a caso ho voluto fosse tra gli invitati alla Festa di Fine Estate che terrà il presidente della Repubblica presso la tenuta di Castel Porziano, per rappresentare le eccellenze gastronomiche della nostra regione».