L’Italia, durante la sua presidenza del G7, si impegna a promuovere la stabilità globale e a rispettare l’ordine internazionale basato su regole e valori democratici. Incontri di alto livello con partner chiave, come gli Stati Uniti, evidenziano l’importanza di affrontare le crisi in corso, compreso il conflitto in Medio Oriente e l’invasione russa dell’Ucraina.

Il Ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani, ha sottolineato l’intenzione di utilizzare la posizione privilegiata dell’Italia nel Mediterraneo per promuovere soluzioni pacifiche e affrontare sfide cruciali come la questione migratoria. L’anno sarà caratterizzato da intense riunioni, culminanti nel summit di giugno in Puglia, ospitato dalla Premier Giorgia Meloni.

Il dialogo con gli Stati Uniti, in particolare, mira a trovare soluzioni diplomatiche per crisi come quella a Gaza, con l’Italia che si impegna a fornire aiuti umanitari e difendere la libertà di navigazione nel Mar Rosso. Oltre alle questioni regionali, l’Italia guarda ai Balcani, all’Africa e all’Indo-Pacifico per promuovere partenariati paritari, affrontare il cambiamento climatico, sviluppare l’Intelligenza Artificiale e lavorare verso gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile.

La presidenza italiana del G7 prevede riunioni ministeriali su vari temi cruciali e adotterà un approccio improntato al dialogo, collaborazione e rispetto del diritto internazionale e dei diritti umani. La fitta agenda riflette l’impegno dell’Italia nel guidare il G7 verso soluzioni concrete in un contesto globale complesso.