La Commissione Europea ha approvato positivamente la versione modificata del Piano di Ripresa e Resilienza (PNRR) dell’Italia, inclusivo del capitolo RePowerEU. Questo piano ora ammonta a 194,4 miliardi di euro, di cui 122,6 miliardi sono in prestiti e 71,8 miliardi in sovvenzioni, coprendo 66 riforme, sette in più rispetto al piano originale, e 150 investimenti.

Il capitolo RePowerEU prevede 145 nuove o modificate misure che mirano a rafforzare riforme chiave nei settori della giustizia, degli appalti pubblici e del diritto della concorrenza. Gli investimenti, che abbracciano le energie rinnovabili, le filiere verdi e le ferrovie, puntano a promuovere la competitività e la resilienza, oltre a sostenere la transizione verde e digitale.

Il governo italiano ha allocato ulteriori 21 miliardi di euro per stimolare la crescita economica, presentando questa mossa come una “seconda manovra economica”. Il Ministro per gli Affari Europei, Raffaele Fitto, ha dichiarato che circa una dozzina di miliardi aggiuntivi verranno iniettati nei prossimi anni per sostenere il sistema imprenditoriale.

Tra le novità positive, la Commissione Europea ha riconosciuto 240 milioni di euro supplementari per la costruzione di alloggi per studenti, portando la dotazione totale a circa 1,2 miliardi di euro. Inoltre, le borse di studio riceveranno un aumento, passando da 500 a oltre 800 milioni di euro.

Il Piano di Ripresa e Resilienza riveduto è stato sviluppato in collaborazione con la Commissione Europea per massimizzare la sua efficacia nel promuovere la crescita economica, la tutela dell’ambiente, la coesione sociale e l’efficienza energetica. Il governo italiano ha sottolineato la necessità di collaborazione tra tutte le parti interessate per difendere il sistema Italia nel suo complesso.