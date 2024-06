Gli Azzurri hanno iniziato con il piede giusto i Campionati europei di calcio, vincendo 2-1 contro l’Albania a Dortmund. La partita ha visto un susseguirsi di emozioni con tre gol nei primi sedici minuti di gioco.

L’Albania ha aperto le marcature già al primo minuto con un gol di Bajrami, che ha approfittato di un clamoroso errore di Dimarco per infilare la palla all’incrocio dei pali. La reazione dell’Italia non si è fatta attendere e, all’11° minuto, Bastoni ha riportato il punteggio in parità con un colpo di testa su un perfetto cross di Lorenzo Pellegrini.

Il gol decisivo è arrivato al 16° minuto con una splendida rete di Barella. Il centrocampista dell’Inter ha capitalizzato su un rilancio imperfetto della difesa albanese, scagliando un potente destro al volo che ha lasciato senza scampo il portiere Strakosha.

Per questo match d’esordio, l’Italia è scesa in campo con Riccardo Calafiori al centro della difesa e Gianluca Scamacca in attacco, mentre il centrocampo era guidato da Barella insieme a Pellegrini e Frattesi. Questa formazione si è dimostrata efficace, riuscendo a ribaltare un inizio difficile e a conquistare i primi tre punti del torneo.