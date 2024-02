Dopo il controverso arresto dell’insegnante italiana Ilaria Salis in Ungheria, la presidente del Consiglio italiano, Giorgia Meloni, ha annunciato che l’Italia ha ufficialmente richiesto il rispetto dei diritti di Salis al premier ungherese Viktor Orban. Nel corso di un incontro privato a Bruxelles, Meloni ha sottolineato la necessità di garantire un “rapido e giusto processo” per la detenuta, ma ha anche riconosciuto l’autonomia dei giudici ungheresi.

Meloni ha dichiarato che l’Italia sta chiedendo di verificare il rispetto dei diritti di Ilaria Salis, ma ha anche evidenziato che né lei né Orban possono entrare nel merito del giudizio della magistratura. La premier italiana ha commentato anche le immagini della Salis in catene durante l’udienza, affermando che, sebbene impattino, in altri Stati sovrani funziona così.

Il premier ungherese, Viktor Orban, ha ribadito di essere legittimato solo a fornire dettagli sul trattamento di Salis in carcere e a esercitare influenza affinché riceva un equo trattamento. Tuttavia, Meloni ha evidenziato che le richieste riguardano il rispetto dei diritti di Salis e il processo, rispettando i protocolli seguiti in altri Stati sovrani come l’Ungheria.

La situazione continua a sollevare polemiche e schermaglie politiche, con il vicepremier italiano Matteo Salvini che dichiara di non volere più la Salis in classe se fosse condannata, mentre il padre della detenuta annuncia una querela contro Salvini per diffamazione. La Lega solleva anche questioni sul passato giudiziario di Ilaria Salis in Italia.

Italia Viva scende in difesa di Salis con un sit-in a Roma e un grande striscione esposto davanti all’ambasciata ungherese. La situazione è complicata e delicata, coinvolgendo aspetti legali, diplomatici e politici, con l’Italia che cerca di esaminare attentamente la vicenda senza interrompere i contatti diplomatici e le valutazioni sulle strategie normative.