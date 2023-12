Il governo italiano, guidato dalla premier Giorgia Meloni, rimane irremovibile sul Patto di Stabilità europeo, sottolineando che nessun governo potrebbe rispettarlo. Nonostante incontri con Emmanuel Macron e Olaf Scholz, Roma sembra restia a accettare la nuova governance economica proposta.

Un nuovo Ecofin straordinario è stato convocato per il prossimo mercoledì, ma la bozza della riforma già pubblicata dal sito della presidenza spagnola indica la pressione europea per una rapida conclusione. Tuttavia, Meloni sostiene che ci sono ancora tre punti di disaccordo critici.

Giancarlo Giorgetti, esponente del governo, ha dichiarato che le possibilità di un accordo sulla questione sono scarse, almeno nella prossima settimana. Mentre la Lega adotta un tono più deciso, Meloni appare più conciliante, sottolineando l’importanza di cercare un’intesa, ma ammettendo che le posizioni sono ancora distanti. Matteo Salvini avverte che se il Patto è una trappola, l’Italia non lo firmerà.

La proposta di tenere la riunione decisiva del Patto in videocall non è ben vista da Roma, che ritiene che un accordo così cruciale debba essere siglato di persona. Meloni ha anche sottolineato la necessità di considerare gli investimenti nei percorsi di rientro del debito e del deficit.

Le sorprendenti dichiarazioni dei rappresentanti italiani hanno colto di sorpresa alcune cancellerie europee, specialmente quelle del Nord. Tuttavia, l’Italia ha ottenuto successi su altri fronti, come il bilancio europeo, dove ha ottenuto approvazione per risorse fresche e fondi per la migrazione.

Nonostante la concessione su alcuni fronti, l’Italia sembra preferire un rinvio piuttosto che accettare un Patto ritenuto insoddisfacente. Se l’accordo slitta a gennaio, i tempi per la ratifica finale sarebbero stretti, considerando la plenaria dell’Eurocamera ad aprile.

Meloni assicura che la ratifica del Mes non influisce sulla trattativa, smentendo il presunto ricatto. Tuttavia, chiudere il 2023 senza il sì al Mes e con un no al nuovo Patto in videocall potrebbe non essere ben accolto a Bruxelles e Madrid, soprattutto con la presidenza dell’Ecofin nelle mani di Nadia Calvino, alleata di Pedro Sanchez.