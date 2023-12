ROMA – L’Istituto Nazionale di Statistica (Istat) ha diffuso i dati del censimento 2022, delineando uno scenario demografico preoccupante per l’Italia. Nonostante l’8,7% di contributo da parte degli stranieri, la popolazione italiana è in diminuzione, scendendo per la prima volta sotto i 59 milioni di residenti.

L’età media degli italiani ha raggiunto i 46,4 anni, e la natalità registra un ulteriore record negativo con 393mila nati nel 2022, 7mila in meno rispetto all’anno precedente e ben 183mila in meno rispetto al 2008.

Particolarmente allarmante è il rapporto tra generazioni, con oltre 5 anziani per ogni bambino sotto i sei anni (rapporto 5,6), a fronte di un solo anziano per bambino nel 1971. Il progressivo squilibrio tra anziani, bambini e giovani è evidente: se nel 1971 c’erano 46 over 65 ogni 100 giovani under 15, oggi se ne contano 193.

La popolazione italiana, al 31 dicembre 2022, si attesta a 58.997.201 residenti, con una flessione di -32.932 individui rispetto al 2021. L’Istat sottolinea che questa diminuzione è contenuta grazie alla dinamica positiva della popolazione straniera, che costituisce l’8,7% della popolazione residente.

Il calo demografico interessa soprattutto i piccoli Comuni fino a 5mila abitanti, mentre i grandi comuni mantengono stabilità. Le donne rappresentano il 51,2% della popolazione, e l’età media è più alta nelle Regioni settentrionali rispetto a quelle centrali e meridionali.

La Campania è la Regione più giovane, con un’età media di 43,9 anni, mentre la Liguria è la più anziana, con 49,5 anni. A livello comunale, Orta di Atella è il più giovane (36,9 anni), mentre Ribordone è il più anziano (65,5 anni).

I decessi nel 2022 sono stati 715mila, con una speranza di vita di 80,6 anni per gli uomini e 84,8 anni per le donne. La natalità registra 53mila nati da genitori stranieri, rappresentanti il 13,5% del totale.

Le unioni civili crescono del 31%, i matrimoni del 4,8%, con un record del 22,7% per le seconde nozze. Le nozze con almeno uno sposo straniero aumentano del 21,3%. Nel complesso, il 56,4% dei matrimoni è celebrato con rito civile.

Infine, quasi 6 milioni di cittadini italiani risiedono all’estero, di cui il 54,7% in Europa e il 40,1% in America.