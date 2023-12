L’Italia è stata sorteggiata nel Gruppo B insieme a Spagna, Croazia e Albania per gli Europei del 2024, come annunciato durante la cerimonia tenutasi ad Amburgo. Il ct italiano, Luciano Spalletti, ha commentato il sorteggio sottolineando la difficoltà del girone ma esprimendo fiducia nella squadra nazionale.

“Poteva andare meglio: è un girone duro, ma dobbiamo affrontare questo Europeo con la consapevolezza di essere l’Italia. Molto dipenderà da come arriveremo a giugno, dalla nostra condizione mentale e di forma”, ha dichiarato Spalletti ai microfoni Rai. Ha anche aggiunto che, nonostante la necessità di difendersi in certi momenti, l’obiettivo è sempre proporre un calcio offensivo.

La prima partita dell’Italia sarà contro l’Albania il 15 giugno a Dortmund, seguita da scontri con la Spagna il 20 giugno a Gelsenkirchen e la Croazia il 24 giugno a Lipsia.

La composizione degli altri gruppi è la seguente:

Gruppo A: Germania, Scozia, Ungheria, Svizzera

Gruppo C: Slovenia, Danimarca, Serbia, Inghilterra

Gruppo D: Vincitrice Play Off A, Olanda, Austria, Francia

Gruppo E: Belgio, Slovacchia, Romania, Vincitrice Play Off B

Gruppo F: Turchia, Vincitrice Play Off C, Portogallo, Repubblica Ceca

I play-off coinvolgono diverse squadre, tra cui Polonia, Galles, Finlandia, Estonia nel Play Off A; Israele, Islanda, Ucraina, Bosnia nel Play Off B; e Georgia, Lussemburgo, Grecia, Kazakhstan nel Play Off C.