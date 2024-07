Cresce il Bisogno di Assistenza per Anziani Fragili. In Italia, il numero di ultranovantenni è destinato a raggiungere il milione nei prossimi tre anni. Italia Longeva ha evidenziato la crescente necessità di assistenza per gli anziani fragili, che tra 20 anni saranno quasi 19 milioni, di cui un terzo over-65 soli e a rischio di isolamento.

Il numero di over-65 che ricevono assistenza domiciliare è cresciuto significativamente, passando dai 252mila del 2014 ai quasi 550mila del 2023. Le Regioni hanno riferito al Ministero della Salute che oltre 80mila anziani in più sono stati assistiti a domicilio rispetto al 2022, sebbene questo dato non rispecchi completamente la realtà quotidiana.

Un ulteriore 2,88% degli over-65, pari a 404.235 persone, ha ricevuto cure residenziali nell’ultimo anno. Nei prossimi 20 anni, circa 6 milioni di over-65 saranno soli e a rischio di isolamento. Oggi, il 64% delle persone con demenza, una delle principali cause di perdita di autonomia, non riceve assistenza adeguata in strutture sociosanitarie, gravando fortemente sulle famiglie.La mancanza di assistenza domiciliare porta a un aumento degli accessi al Pronto Soccorso e dei ricoveri inappropriati, con conseguente aumento della spesa sanitaria. L’indagine 2024 di Italia Longeva, basata sui dati del Sistema informativo del Ministero della Salute, mostra l’andamento della long-term care in Italia e l’assistenza territoriale offerta ai cittadini fragili.

Roberto Bernabei, presidente di Italia Longeva, ha commentato: “Leggiamo con cauto ottimismo i numeri sull’ADI forniti dalle Regioni. L’invecchiamento della popolazione e l’aumento delle malattie correlate – diabete, patologie cardiovascolari, demenze – ci impongono di premere l’acceleratore per potenziare e rendere più omogenea l’assistenza sul territorio”.