Un insolito episodio ha messo in imbarazzo la leader politica italiana Giorgia Meloni durante il suo viaggio in Albania. Quello che in Italia si definirebbe “fare il vento”, ovvero andarsene da un locale senza pagare, si è verificato proprio con un gruppo di connazionali albanesi, generando una situazione imbarazzante per Meloni, che si trovava in un incontro informale con il premier albanese Edi Rama.

L’incidente si è verificato in un ristorante a Berat, dove un gruppo di italiani ha deciso di lasciare il locale senza saldare un conto di 80 euro. L’episodio è stato raccontato dallo stesso premier albanese a Giorgia Meloni durante il loro incontro a Valona. Mentre Rama e gli altri ridevano dell’aneddoto, Meloni ha reagito con fermezza e ha ordinato all’ambasciatore italiano di pagare immediatamente il conto e di rilasciare un comunicato ufficiale. L’obiettivo era chiaro: preservare l’immagine dell’Italia all’estero e dimostrare che gli italiani rispettano le regole e saldano i propri debiti.

L’ambasciata d’Italia a Tirana ha confermato che il conto è stato regolarmente pagato e ha sottolineato che si tratta di un episodio isolato, auspicando che situazioni simili non si verifichino nuovamente. Tuttavia, da alcuni partiti di opposizione in Italia sono arrivate accuse di populismo nei confronti di Meloni. Daniela Ruffino di Azione ha ironicamente suggerito che la leader politica dovrebbe applicare lo stesso criterio in Italia, ad esempio nei confronti dei turisti che lasciano da pagare conti in locali noti.

Nonostante le polemiche, l’ambasciata ha specificato che il conto è stato coperto con fondi personali di Giorgia Meloni. Resta da vedere se questo episodio avrà delle ripercussioni a livello politico, ma ciò che è certo è che ha sottolineato l’importanza di preservare l’immagine del proprio paese anche attraverso piccoli gesti.