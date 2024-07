La tanto attesa partecipazione di Jannik Sinner alle Olimpiadi di Parigi 2024 è stata bruscamente interrotta a causa di una tonsillite. Il tennista numero 1 al mondo, conosciuto e amato a livello internazionale, ha dovuto rinunciare ai Giochi, causando una grande delusione tra i suoi tifosi.

Nonostante l’allarme iniziale di una febbre alta sembrasse rientrato, un controllo ulteriore ha portato alla decisione di non partecipare. “Sono triste, una grandissima delusione”, ha dichiarato Sinner. La febbre, che aveva raggiunto i 38 gradi, si era manifestata ieri, ma sembrava che tutto fosse sotto controllo fino alla decisione finale di rinunciare.

Andrea Vavassori prenderà il posto di Sinner nel torneo di singolare maschile. Anche per i doppi italiani ci saranno cambiamenti: Luciano Darderi sostituirà Sinner nel doppio con Lorenzo Musetti, mentre Vavassori giocherà anche il doppio misto con Sara Errani.

Sinner ha espresso il suo rammarico sui social: “Perdermi i Giochi è una grandissima delusione visto che era uno dei miei obiettivi principali per questa stagione”. La sua rinuncia arriva dopo un periodo difficile, segnato da un infortunio all’anca e da un malore che ha condizionato la sua performance a Wimbledon contro Daniil Medvedev.

Il presidente della Federtennis, Angelo Binaghi, ha commentato: “Un grandissimo dispiacere, in particolare per il ragazzo che ci teneva tanto e per i tantissimi sportivi italiani che aspettavano di vederlo in campo”. La rinuncia di Sinner alle Olimpiadi rappresenta una grande delusione per l’intero mondo dello sport italiano.